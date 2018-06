Acesso que liga a L4 ao fim do Eixão Norte será fechado por 20 dias

A medida é necessária para finalizar a construção das vias transversais que vão ligar as vias W3 e L4 Norte, segundo o DER

A partir deste sábado (23), a pista que liga a L4 Norte ao fim do Eixão Norte ficará interditada pelos próximos 20 dias. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER-DF), a medida é necessária para finalizar a construção das vias transversais que vão ligar as vias W3 e L4 Norte.



Uma das rotas alternativas para acessar o Eixão – sentido norte – é trafegar pela L2 e entrar na entrequadra 412/413 Norte. Depois, seguir entre as comerciais da 213/214 Norte e, então, acessar o Eixinho L. De lá, será possível acessar o Eixão Norte e a Ponte do Bragueto.







A interdição faz parte das obras do Trevo de Triagem Norte. O objetivo é distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, levando ao Eixão Norte e Sul, à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2.