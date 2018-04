Ação remove imóveis irregulares em Olinda

Medida realizada nesta quarta-feira (11) visa permitir o acesso de máquinas para desobstrução do rio Beberibe

A Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Natural de Olinda realizou duas ações nesta quarta-feira (11). Construções irregulares em Passarinho foram demolidas, no intuito de permitir a limpeza e outras ações num trecho do rio Beberibe. Já na feira de Caixa D’Água, comerciantes que estavam atuando de forma irregular tiveram de desocupar o local. As ações contaram com o apoio da Polícia Militar e outras secretarias.



O secretário de Meio Ambiente, André Botelho, explicou a importância da operação. "Trazer mais tranquilidade para os olindenses. Uma ação planejada, com funcionários experientes neste tipo de intervenção e máquinas. A limpeza dos rios e canais, por exemplo, beneficia a todos os olindenses e esse tipo de construção prejudica isso", afirmou.



No terreno onde já funcionou a Rádio Olinda, não morava ninguém nos imóveis demolidos, pois as casas ainda estavam sendo em processo de construção. Segundo a prefeitura, os responsáveis já tinham sido notificados sobre a irregularidade.



Já em Caixa D'Agua, a manutenção do ordenamento da feira foi o alvo da operação, no intuito de melhorar o trânsito e a circulação das pessoas que passam pelo local. Alguns feirantes, que já haviam sido notificados em outras situações, voltaram a se instalar irregularmente. O Controle Urbano atuou permitindo a desobstrução das calçadas.