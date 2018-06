Ação no Metrô do Recife busca sensibilizar contra o trabalho infantil

Pernambuco reduziu em 39% o número de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos que encontravam-se em situação de trabalho infantil, segundo números da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD). Em 2015, eram cerca de 123 mil. Em 2017 os números foram para 75 mil. "Esse é o resultado das ações de enfrentamento ao trabalho infantil executadas pelo Governo do Estado e que coloca Pernambuco em primeiro lugar no país em números de execução de ações nessa área", afirma a gestora da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade (GEPMC) da Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), Lioniza Santos.Nesta terça-feira (12) é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e tem como principal objetivo alertar a população sobre essa prática ainda registrada em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Dedicando-se ao trabalho, crianças e adolescentes deixam de usufruir dos seus direitos à educação, ao lazer e à saúde. Este ano, o tema da campanha é "Todos juntos contra o trabalho infantil" e alerta para os danos à saúde. Para marcar a data, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) promove na manhã uma sensibilização de combate ao trabalho infantil. A ação acontecerá durante toda a manhã desta terça, na estação central do Metrô, no bairro de São José, no Centro do Recife.A partir das 6h, técnicos da SDSCJ, da Secretaria Executiva de Assistência Social e da coordenadoria estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) estarão distribuindo panfletos junto aos usuários do Metrô. O material contém orientações e informações sobre como denunciar casos de trabalho infantil e exploração de crianças e adolescentes.