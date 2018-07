Ação no centro do Recife foca na educação sanitária e ambiental

As comunidades de Ilha de Joaneiro e Santa Terezinha recebem, até a próxima sexta-feira (13), atividades educativas promovidas pela Secretaria de Saneamento (Sesan) do Recife. Os moradores participarão do Cine Sesan, uma sessão de cinema com vídeos sobre educação sanitária e ambiental. O objetivo da ação é sensibilizar os participantes sobre a importância da preservação do meio ambiente.





As ações sociais da Secretaria de Saneamento têm como objetivo despertar o papel de corresponsabilidade da população na manutenção dos serviços de saneamento e drenagem. Com o tema "Um plano para salvar o planeta", o Cine Sesan é realizado pela Gerência de Desenvolvimento Social da Secretaria de Saneamento do Recife, que está envolvida nos demais projetos sociais da pasta.

Nesta quarta-feira (11), a sessão acontece para moradores da rua São Raimundo, em Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro. Já na quinta (12), a atividade será com os moradores da Rua Lenira, na Ilha de Joaneiro, no bairro de Ponte do Maduro. Por fim, na sexta (13), será a vez do Grupo de Idosas de Santa Terezinha, na Associação de Moradores.O Recife é formado por rios e manguezais que muitas vezes sofrem com o descarte incorreto do lixo. Esses problemas acarretam em obstrução dos sistemas de esgotamento sanitário e das redes de drenagem pluvial, causando alagamento nas ruas e aumentando o índice de doenças de transmissão hídrica. Por isso, a Sesan tem trabalhado para reduzir os problemas causados pelo descarte incorreto de resíduos.