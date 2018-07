Ação lembram Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais

A Secretaria de Saúde do Recife promove, nesta quinta-feira (26), uma ação para lembrar o Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, celebrado no sábado (28). Em parceria com o Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos (Naphe) e o Instituto do Fígado de Pernambuco (IFP), serão ofertados serviços de prevenção e educação, das 9h às 15h, no parque da Jaqueira, Zona Norte da cidade.





A transmissão pode ocorrer através do contágio fecal-oral, em localidades com condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos (vírus A e E); transmissão sanguínea, através de práticas sexuais desprotegidas ou compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam (vírus B, C e D), e também pela transmissão vertical da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação (vírus B, C e D).



Assistência

No Recife, são disponibilizados testes rápidos para triagem do vírus das hepatites B e C no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), na Policlínica Gouveia de Barros, localizada no Pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, e em outras Unidades Básicas, distribuídas pelos oito distritos sanitários.



Há vacina para a hepatite A disponível na rede pública de saúde, para crianças com menos de cinco anos; a hepatite B também é imunoprevenível, e a vacina está disponível para todas as pessoas, independentemente de idade ou condição de vulnerabilidade, e pode ser encontrada nos postos de saúde da rede municipal. O esquema é composto por três doses, como preconiza o Ministério da Saúde. As duas vacinas fazem parte do calendário vacinal.

A população terá acesso a testes rápidos para hepatites B e C, vacina contra hepatite A e B, além de abordagens educativas sobre a doença (prevenção, causas, tratamento etc). Também haverá distribuição de preservativos masculinos e femininos e géis lubrificantes.No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas, quando aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olho amarelados, urina escura e fezes claras.