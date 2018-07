Ação imuniza pessoas em situação de rua contra gripe no Recife

Estratégia acontecerá nestas quinta (19) e sexta-feira (20), entre 9h e 16h, e ofertará 200 doses de vacina de influenza

A Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife realizará uma ação para imunizar pessoas em situação de rua da cidade. A estratégia acontecerá nestas quinta (19) e sexta-feira (20), entre 9h e 16h, e ofertará 200 doses de vacina de influenza (gripe).



A ação acontecerá nos dois Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop): na quinta, no Centro POP Glória (Santo Amaro); na sexta, no Centro POP Neuza Gomes (Madalena). Usuários de outras áreas da cidade estão sendo avisados pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas).



Além da vacinação, também serão oferecidos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, teste de tuberculose e emissão de Cartão SUS. No local, os profissionais distribuirão preservativos masculinos e femininos.



Campanha

Durante a 20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, 100% do público-alvo total foram vacinados, representando a aplicação de mais de 372 mil doses de vacina. Conforme orientou o Ministério da Saúde, crianças que têm entre seis meses e menos de 10 anos e adultos a partir dos 50 anos ainda podem ser vacinados em qualquer um dos 170 postos (unidades de saúde da família, upinhas, unidades básicas tradicionais e policlínicas), enquanto houver doses disponíveis.