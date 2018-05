Ação erradica mais de 4 mil pés de maconha em Pernambuco

Caso fossem colhidos e prensados, daria para fazer 1,6 tonelada do entorpecente

Ação conjunta das polícias Federal (PF) e Militar (PM) de Pernambuco conseguiu erradicar e destruir cerca de 4.800 pés de maconha na Serra da Bananeira, no município de Cabrobó, no Sertão do Estado. Caso fossem colhidos e prensados, daria para fazer 1,6 tonelada de maconha. O plantio foi encontrado após levantamentos feitos pelas duas corporações no dia 27 de maio deste ano. As informações foram divulgadas nesta terça (29).



Ao chegar ao local os plantios foram destruídos e incinerados pela equipe de policiais. No terreno, ninguém foi localizado e por isso não houve prisão. Inquérito policial foi instaurado e caso o terreno possua algum proprietário ele poderá ser indicado por tráfico de drogas, cujas penas podem chegar a 15 anos de reclusão e também poderá perder a sua propriedade para a reforma agrária.



O ciclo produtivo da cannabis é acompanhado de perto por policiais federais e quando vai se aproximando o período da colheita novas ações são realizadas coibindo assim a secagem e a consequente introdução no mercado consumidor (pontos de vendas de drogas).



De acordo com a PF, as constantes operações policiais de erradicação de maconha no Sertão de Pernambuco, não tem dado tempo ao traficante daquela região em produzir a droga em seu pleno desenvolvimento, o que tem levado a importação da droga do Paraguai. Ainda segundo a PF, tem crescido as apreensões de maconha vinda do país vizinho.