Ação distribui corações de feltro no centro do Recife

Quem passou pela Praça do Derby, na área central do Recife, nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira (2), deparou-se com uma bela surpresa. Uma ação distribuía amor em forma de corações de feltro para quem passava pelo local. Estão sendo distribuídos mais de 30 mil corações confeccionados por voluntárias e funcionários da Organização do Auxílio Fraterno (OAF), além de crianças e adolescentes que são assistidos pela instituição.A iniciativa teve início em 2013 e chega ao sexto ano consecutivo, com o objetivo de surpreender positivamente os pedestres, motoristas e passageiros de transporte público que recebem o presente. A OAF é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como objetivo incentivar e contribuir para a formação socioeducacional de crianças, adolescentes e suas famílias, em busca da garantia de seus direitos básicos, além da capacitação e inclusão de jovens no Programa de Aprendizagem.