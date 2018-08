Ação de bandidos deixa escola de referência sem aula

Ladrões tentaram roubar a bomba d’água do Ginásio Pernambucano, danificaram instalações hidráulicas e a instituição ficou sem abastecimento

Uma ação de bandidos provocou a suspensão das aulas, nesta terça-feira (7), na Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, na rua da Aurora, no Centro do Recife. Os ladrões tentaram roubar a bomba d’água durante a madrugada, danificaram instalações hidráulicas e a instituição, que funciona em horário integral, ficou sem abastecimento.



Os ladrões entraram no prédio escalando o muro, de acordo com a direção da escola. Eles retiraram um cadeado que amarrava a bomba, quebrando os tubos e conexões, mas não conseguiram levar o equipamento. A bomba foi deixada no portão de entrada junto ao estacionamento por ser muita pesada.



Segundo uma nota enviada pela Secretaria de Educação de Pernambuco, os ladrões também foram até a sala dos professores, onde reviraram as gavetas. Eles levaram alimentos, como cereais e açúcar, além de utensílios domésticos, como talheres, e ferramentas. Durante a manhã desta terça-feira (7), os 714 alunos e 25 professores tiveram atividades suspensas, após a caixa d’água e a cisterna ficarem secas.



A Secretaria de Educação disse ainda que a escola possui sistema de câmera, porteiro, guarda patrimonial e vigilante. A gestão da escola informou que registraria o caso na delegacia da área, além de estar providenciando o conserto na bomba para o reabastecimento da caixa d’água e da cisterna.