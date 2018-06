Ação da Seop na rodoviária reboca 20 veículos e aplica 48 multas

Operação durante os cinco dias do feriadão de Corpus Christi ainda abordou 37 ambulantes da região e apreendeu bebidas, biscoitos e doces

Vinte veículos foram removidos e 19 foram multados por estacionamento irregular, além de 29 outras infrações de trânsito, em uma operação conjunta de ordenamento urbano da Prefeitura do Rio, por meio da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), com apoio da Polícia Militar, no entorno da Rodoviária Novo Rio, durante todo o feriadão de Corpus Christi, celebrado na última quinta (31). A ação, que coibiu diversas irregularidades na região, teve início na quarta (30) e foi encerrada neste domingo (3).



Durante os cinco dias de atuação, ainda foram aplicadas 23 multas por descarte irregular de lixo, por meio do programa Lixo Zero, da Comlurb. Foram fiscalizados 37 ambulantes, que receberam orientações quanto à proibição de comercializar bebidas em garrafas de vidro. Ao todo, foram apreendidos 60 unidades de bebidas diversas, 28 pacotes de biscoitos e 6 kg de doces comercializados irregularmente. Também foram abordadas 20 pessoas em situação de rua, sendo que seis delas aceitaram atendimento dos fiscais, como encaminhamentos para retirada de documentos e acolhimentos em abrigos.



Além da Seop e da PM, participaram da ação a Guarda Municipal e a Cfer (Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques); a CCU (Coordenadoria de Controle Urbano), da Secretaria Municipal de Fazenda; a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; e agentes do Lixo Zero.