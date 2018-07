Ação da PM deixa um morto e três presos em São Bernardo

A ação foi concentrada nos bairros de Rudge Ramos, Paulicéia, Vila São Pedro, Parque São Bernardo e Jardim Silvina. Foram feitos bloqueios e rondas em vias e concentração de efetivos em determinada área da cidade para abordagem em motocicletas.

Uma operação da Polícia Militar em São Bernardo deixou uma pessoa morta e outras três foram presas, após troca de tiros no bairro Montanhão, periferia da cidade.Na ação também foram apreendidas drogas, armas e coletes à prova de balas. A suspeita é que o material seja o mesmo que foi furtado do 8º Distrito Policial de São Bernardo no feriado de 9 de julho.Em outra operação, essa com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), aconteceu nesta quinta-feira (12) em cinco bairros da cidade e tinha como foco principal o combate ao roubo e furto de veículos.