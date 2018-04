Acampamento 'Lula Livre' ficará no Mané Garrincha em Brasília

Definição do local ocorreu nesta quinta (12), em reunião entre o governador do DF e lideranças sociais, no Palácio do Buriti

O acampamento "Lula Livre", que está no Distrito Federal para pressionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) vote o mérito da prisão em segunda instância, poderá ficar alojado no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. O acordo foi fechado nesta quinta-feira (12), entre o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) e lideranças sociais do PT.



De acordo com o Executivo, cerca de 600 pessoas poderão utilizar os banheiros e chuveiros do Ginásio Nilson Nelson enquanto estiverem na cidade. Em contrapartida, as lideranças se comprometeram com o Executivo de que irão evitar danos ao patrimônio público. Os manifestantes seguirão do acampamento provisório na Praça do Buriti para o local definido assim que os trâmites burocráticos forem finalizados.



A audiência de conciliação foi pedida depois que os apoiadores de Lula anunciaram que iriam ocupar a área o estacionamento do Teatro Nacional. A ideia foi vetada pois de acordo com um decreto do Executivo local, é vedada a instalação de acampamentos em toda a área da Esplanada dos Ministérios.