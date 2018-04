Abertas inscrições para 65 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Estão abertas, a partir desta terça-feira (3), as inscrições para cursos gratuitos de recepcionista, artesanato, informática básica e informática gráfica oferecidos pelo Movimento Pró-Criança em parceria com a Infraero (Empresa de Infraestrutura Aeroportuária). Ao todo, são 65 vagas para jovens que preferencialmente morem na zona sul do Recife ou em Jaboatão dos Guararapes, estejam cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental ou já tenham concluído o ensino médio. As aulas serão realizadas no turno da manhã na unidade Piedade do Pró-Criança, em Jaboatão.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer à unidade que fica na rua José Maia Bezerra, nº 10, próximo à Escola Municipal José Rodovalho. É preciso apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, declaração escolar ou ficha 19 no caso dos concluintes.

As inscrições seguem até esta sexta-feira (6) e podem ser feitas das 8h30 às 11h ou das 14h às 16h. As aulas começam no dia 10 de abril. Com exceção do curso de artesanato, que as aulas de pintura, serigrafia e encadernação ocorrerão de terça-feira a sexta-feira, as demais turmas se encontrarão três vezes por semana. Para todos, a carga horária será de 240 horas.