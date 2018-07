Aberta a inscrição para cursos profissionalizantes gratuitos no Recife

Serão abertas, nesta terça-feira (31), as inscrições para 3.442 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Qualifica Recife, que visa capacitar alunos para o mercado de trabalho e para a prática do empreendedorismo. São oferecidas oportunidades em 62 cursos, nas áreas de Administração, Artes, Construção Civil, Beleza, Idiomas, Informática, Indústria, Alimentação e Vestuário. As inscrições começam às 14h do dia 31 e devem ser feitas pelo site qualifica.recife.pe.gov.br, até as 23h59 da quinta-feira (2).

Nesta edição, o programa traz 10 cursos a mais que na chamada anterior, sendo quatro deles novos. São eles: Turismo, Marketing em Redes Sociais, Mecânico de Motocicleta e Auxiliar de Portaria. As qualificações incorporadas agora chegam para atender a uma demanda por mão-de-obra, que foi observada no mercado de trabalho da capital pernambucana por meio de pesquisa junto às Agências de Emprego. Já os demais cursos extras são fruto de vagas sazonais para idiomas, beleza e administração.

O resultado da seleção será divulgado no dia 7 e as matrículas acontecem entre os dias 8 e 10. As aulas terão início no dia 15 de agosto e acontecerão nas 16 escolas profissionalizantes gerenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. O candidato tem que ser residente na cidade do Recife por no mínimo três anos, atender aos critérios de idade e escolaridade mínimas definidas para cada curso, não estar matriculado nas escolas profissionalizantes da PCR e não ter abandonado o curso sem justificativa nos últimos seis meses.

Para fazer a inscrição, é preciso acessar o site qualifica.recife.pe.gov.br, preencher seus dados e imprimir o comprovante de inscrição. Quem não tiver acesso à Internet poderá usar os computadores da Gerência-geral de Qualificação Profissional, no térreo da PCR, e nas Salas do Empreendedor situadas no Compaz Eduardo Campos (no Alto Santa Terezinha) e no Compaz Ariano Suassuna (no Cordeiro).

Os candidatos serão selecionados por ordem cronológica, a partir da primeira inscrição, até o preenchimento das vagas do curso optado pelos candidatos. A listagem dos selecionados será divulgada no site, por ordem de classificação. Os aprovados deverão comparecer à escola indicada para realizar sua matrícula, de 8 a 10 de agosto, portando original e cópia de RG ou CNH, CPF, foto 3x4 e comprovantes de residência e escolaridade.

Entre as opções de cursos oferecidas estão Artes Serigráficas; Atendente Administrativo; Bombeiro Hidráulico (Encanador); Mecânico de Bicicleta; Cabeleireiro; Inglês; Espanhol; Doces, Salgados e Tortas Finas; Confeitaria; Garçom; Informática Básica; Corte e Costura; Cuidador de Idosos; Recepção em Serviços Turísticos e em Hotelaria; Técnicas Massoterapêuticas; e Maquiagem e Penteado. Cada candidato só poderá se inscrever para um curso.