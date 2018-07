ABC terá que arcar com aluguel-social até outubro

Governo do Estado não renovou convênio com os municípios da região

As prefeituras do ABC terão que arcar até outubro deste ano com o valor integral do auxílio-aluguel das famílias retiradas de áreas de risco na região.



O anúncio foi feito ontem após assembleia dos prefeitos realizada no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O benefício é concedido a 398 famílias.



Metade do custeio era feito pelo Governo do Estado de São Paulo e os outros 50% pelas prefeituras. Entretanto, o convênio que deveria ter sido renovado até a última sexta-feira (6) com o Palácio dos Bandeirantes - como prevê o Código Eleitoral - não aconteceu.



A legislação veda a realização de transferência voluntária de recursos do Estados aos municípios e aos consórcios públicos no período. Com isso, os municípios terão de pagar integralmente com o valor dos auxílios, pelo menos até o fim das eleições, marcadas para outubro deste ano.



O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), disse que a justificativa do Governo do Estado foi a falta de um parecer jurídico que deveria ter sido enviado pelo órgão regional.



"O Consórcio apresentou dentro dos prazos tudo que foi requerido, mas infelizmente não foi renovado o convênio. Nós registramos aqui a nossa indignação, pois cumprimos todas as exigências", afirmou o tucano.



Entre as famílias que recebem o auxílio-moradia no ABC, 241 são moradores de Santo André, 78 de Mauá, 58 vivem em São Bernardo, 12 em Ribeirão Pires e nove são de Rio Grande da Serra.



Patrulhamento



Os prefeitos também discutiram ontem a implementação do plano de patrulhamento aéreo regional que deverá ser realizado pelas Guardas Civis Municipais (GCMs) da região. A proposta é que o ABC tenha uma aeronave para uso exclusivo.



"Vamos definir qual modelo de helicóptero é o mais compatível com o plano, a partir dos apontamentos do Grupo de Trabalho de Segurança, e realizar a licitação", declarou Morando.