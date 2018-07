ABC mapeará perfil de pacientes com esclerose múltipla

Cerca de 200 pessoas receberão avaliação multidisciplinar do grupo de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC

Um grupo de Neurologia da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) deu início a um estudo sobre esclerose múltipla no ABC Paulista. O objetivo da medida é traçar o perfil dos pacientes da região a partir de uma avaliação multidisciplinar.



De acordo com a proposta, as pessoas serão acompanhadas por médicos neurologistas, dermatologistas e otorrinolaringologistas, psicólogos e fonoaudiólogos – estes últimos, responsáveis pelas áreas de disfagia (dificuldade de engolir), voz e olfato.



O grupo estima que até 2019, cerca de 200 pessoas serão avaliadas por meio de mutirões. "Este é um estudo amplo, pelo qual buscamos conhecer o perfil das pessoas com esclerose múltipla nas sete cidades do ABC. Os aspectos epidemiológicos e de saúde são avaliados, bem como a rotina de tratamento desses pacientes e as sequelas deixadas pelos surtos que acompanham a evolução doença", explicou Margarete de Jesus Carvalho, professora de Neurologia e coordenadora do Ambulatório de Distúrbios de Movimento da FMABC.



O trabalho começou com um projeto piloto em novembro de 2017, quando seis pacientes passaram pela equipe multiprofissional. "A experiência inicial foi muito positiva e encaramos o desafio de um mutirão maior", afirmou Margarete.



A luna do 3º ano de Medicina, Camila Sando, que participa da iniciativa disse que o estudo permite entender os pacientes, seus medos, preocupações e o que ele ainda não entendeu sobre a doença e o tratamento.



Esclerose



A esclerose múltipla atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas em todo o mundo. É mais comum em países de clima temperado e acomete com maior frequência o público feminino, na proporção de duas mulheres para cada homem. O problema tem maior prevalência em adultos entre 20 e 40 anos, raramente atingindo crianças e idosos.



As causas da doença ainda são desconhecidas, mas o que se sabe é que trata-se de uma inflamação crônica que afeta o sistema nervoso central. Assim como lúpus e diabetes, é autoimune.



Entre os principais sintomas estão visão dupla ou perda súbita da visão, fadiga, tontura, perda total ou parcial da força muscular, tremores, falta de coordenação motora, dificuldade para andar, alterações de fala, de memória e de sensibilidade.



Apesar de não ter cura, "o tratamento permite reduzir o número e a gravidade dos surtos, assim como a quantidade e a dimensão das lesões, além de retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente", explicou a FMABC.