Abastecimento nos postos deve ser normalizado até o fim da tarde

Até o fim da tarde desta quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi, o abastecimento de combustíveis no Distrito Federal deve estar normalizado. A previsão é do Gabinete Integrado de Acompanhamento, formado por Exército, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estrada de Rodagem, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Detran/DF, Inframérica, entre outras instituições.











Cerca de 1,3 milhões de litros de gasolina foram entregues nos postos durante a manhã. As unidades também receberam etanol, diesel e GLP.A Polícia Militar escoltou parte dos caminhões, que trouxeram a carga de usinas de Minas Gerais e Goiás, para as distribuidoras no Setor de Indústria e Abastecimento (SAI). A corporação informa que segue à disposição das empresas para acompanhar a liberação das carretas, embora já não haja bloqueios nas estradas e rodovias do Distrito Federal.Ainda são registradas filas de espera nos postos do Plano Piloto e em algumas Regiões Administrativas, mas a espera caiu para cerca de 30 minutos.