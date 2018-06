Abastecimento no Ceasa-PE está 90% regularizado

De acordo com o governo do Estado, o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), principal canal de escoamento de produtos alimentícios do Estado, localizado no Recife, está com 90% do abastecimento do Centro normalizado após os dez dias de paralisação dos caminhoneiros.



Na manhã desta sexta-feira (1°), o Ceasa recebeu a visita do governador Paulo Câmara (PSB), que conferiu de perto o custo dos alimentos que estão sendo comercializados. "É importante olhar de perto o que está acontecendo e saber que, apesar de toda crise, o povo pernambucano está se desdobrando para normalizar tudo. As pessoas estão preocupadas porque não foram fáceis esses últimos dias, mas, ao mesmo tempo, sabemos que trabalhamos bem para minimizar a situação. Espero que, nos próximos dias, esteja tudo tranquilo, que o abastecimento se regularize e os produtos possam ser vendidos normalmente à população pernambucana. E isso da forma que os trabalhadores sempre fizeram: com muita competência e buscando trazer preços justos que cheguem a todos. Quero destacar que a questão do abuso de cobrança já está sendo fiscalizado. Não vamos admitir abusos", afirmou Paulo Câmara.



O presidente do Ceasa, Gustavo Melo, disse que Pernambuco foi um dos Estados que menos sofreu no que diz respeito ao abastecimento alimentar em comparação ao restante do Brasil. "Estamos retomando melhor do que imaginávamos, e, em poucos dias, vamos estar dentro da normalidade", assegurou.