No local, caminhões fazem fila para descarregar produtos e consumidores estão voltando para fazer compras

Com a chegada de muitos caminhões, aos poucos o movimento no Centro de Abastecimento (Ceasa) de Pernambuco, no bairro do Curado, zona oeste do Recife, vai se normalizando. No local, caminhões fazem fila para descarregar produtos e consumidores estão voltando para fazer compras.



Porém, os preços de alguns produtos continuam estão nas alturas. Uma das vilãs é a batata inglesa, que nesta quinta-feira (31), pode ser encontrada por ate R$ 6, o quilo. Mas durante os dez dias de paralisação, o quilo chegou a quase R$ 10. Alguns vendedores reclamam que tiveram prejuízo de 40% em perdas de mercadorias durante a greve dos caminhoneiros.



Por causa do tempo que os caminhões passaram parados nas estradas, parte das mercadorias chegaram podres. Um caminhão de cenoura, que saiu na terça-feira (22) da Bahia, deveria ter chegado ao Ceasa na quinta-feira (24), mas ficou retido nos pontos de bloqueios. Cerca de 80% da carga foi perdida, com a presença de fungos.



A recomendação repassada pela direção da Ceasa para os comerciantes é de fazer uma seleção dos produtos estragados para que sejam enviados para reciclagem. Por outro lado, outros produtos já apresentam queda nos preços, como e o caso da cebola. Depois da chegada de 16 caminhões do produto, o alimento que chegou a ser vendido por R$ 8 durante a greve, já é encontrada por R$ 4,50 no Ceasa.



Também já começaram a chegar caminhões com frutas, vindas principalmente do Vale do São Francisco, no Sertão, com frutas como uva, pinha, goiaba, manga. A laranja, que não chegava desde a segunda-feira, chegou a ser vendida a R$ 8 o quilo e teve o preço normalizado nesta quinta (31), baixando para R$ 2 o quilo.