Abastecimento de postos de combustíveis deve se normalizar até o dia 10

Já há estabelecimentos com gasolina e sem filas de motoristas pelo Rio

A oferta de combustíveis nos postos do Rio de Janeiro, provocada pela greve dos caminhoneiros em todo o país, só deve ser normalizada totalmente no dia 10 de junho, de acordo com uma previsão do Sindicomb (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de Lojas de Conveniência) ao portal G1.



O cenário, porém, já está bem melhor do que dias atrás, sem tanta escassez. Há, por exemplo, estabelecimentos com gasolina e sem filas quilométricas de motoristas. A situação só não é considerada 100% normal ainda, pois nem todos os postos têm todos os produtos e ainda há uma demanda reprimida.