Abalado, condutor do trem que atropelou policiais está afastado

Ainda abalado com o ocorrido, o maquinista que dirigia o trem no atropelamento dos quatro policiais militares, na noite da última terça-feira (15), está afastado de suas funções. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o funcionário ainda está sendo acompanhado por uma equipe de psicólogos.



Afastado por tempo indeterminado, o homem, de nome e idade não revelados, deve ser reavaliado na próxima semana para decidir quando reassumirá as suas funções. Dois inquéritos – um civil e um militar – estão investigando o caso. O maquinista será a última testemunha a ser ouvida no inquérito que investiga a tragédia.



Testemunhas afirmaram à polícia que o trem envolvido no atropelamento dos policiais estava com a luz apagada no momento do acidente. A investigação deve ser concluída em até 30 dias e deve apontar a culpabilidade do atropelamento dos quatro policiais. Imagens de câmeras de segurança da Secretaria de Defesa Social (SDS) e da CBTU ajudarão na cronologia do acidente.



Na noite desta quinta-feira (17), o Instituto de Criminalística (IC) foi ao local para fazer uma reconstituição do acidente. Porém, não se trata de uma reprodução simulada. Os peritos buscam identificar fatores que podem ter contribuído, ou não, para o ocorrido, como iluminação, o barulho nesse horário e a movimentação na área.



Na tarde da quarta (16), parentes, amigos e vários colegas de profissão se despediram, com homenagens, do sargento Eneias Severino de Sena, 40 anos, e do soldado Adeildo José Alves, 40. Eles foram velados na capela do Cemitério de Santo Amaro, no Centro. Ambos morreram após serem atropelados por uma composição do Metrô do Recife, na noite da terça-feira (15).



O cabo Clécio Vagner Santos, de 36 anos, e Luciano Antônio da Silva, de 30 anos, que ficaram feridos na ação, continuam internados e têm quadro de saúde considerado estável. O caso aconteceu no bairro de São José, próximo à estação Joana Bezera, no Centro, durante uma ação policial do 16º Batalhão no local. O acidente aconteceu quando o grupo realizava buscas na área, à procura de criminosos que usam o local para realizar assaltos e tráfico de drogas. Os quatro estavam na via férrea de circulação restrita.