Abadia deixa o PSDB para se filiar ao partido de Rollemberg

Após 30 anos, ex-governadora do DF deixa a sigla tucana para formar uma possível chapa com o atual governador nas eleições deste ano

Depois de ficar 30 anos ininterruptos no PSDB, a ex-governadora do Distrito Federal Maria de Lourdes Abadia deixou a sigla tucana na última terça-feira (3). Agora, a atual Secretária de Projetos Estratégicos do GDF irá se filiar ao PSB do governador Rodrigo Rollemberg.



A carta de desfiliação foi encaminhada ao presidente nacional do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na justificativa, Abadia alegou que já não tinha mais voz ativa no "ninho tucano". "Escrevendo a carta eu chorei e revivi momentos de muitas lutas enquanto eu tinha participação ativa na legenda, porém percebi que eu já não era mais útil para eles e resolvi sair", contou ao Destak.



Ao comentar a perda de espaço na legenda, a ex-governadora criticou a postura do presidente do PSDB no DF, o deputado federal Izalci Lucas. "Ele é muito autoritário, e já tinha até pedido a minha expulsão, apenas a opinião dele é a que vale. Vivemos numa democracia, e se eu não podia opinar eu preferi sair", explicou.



A falta de consenso entre os tucanos da capital já se arrastava desde outubro do ano passado, quando Abadia resolveu aceitar o convite de Rollemberg e assumir uma pasta do governo. Na época, Izalci chegou a afirmar que o PSDB não era aliado do governador e que a ida de uma pessoa para a base não representava uma participação da sigla.



Questionada se sua filiação ao PSB seria para ela vir como candidata a vice-governadora de Rollemberg nas eleições deste ano, Abadia disse que isso ainda será definido. "Eu sei que agora vou poder opinar, vamos fazer alianças e se o melhor for isso eu serei vice. Porém o meu desejo é vir como candidata a deputada federal", comentou.



O outro lado

Procurado, o deputado federal Izalci Lucas afirmou que lamenta a saída de Maria de Lourdes Abadia. O parlamentar rebateu as críticas feitas pela ex-governadora e falou de planos para a legenda. "Ela já estava afastada sigla, porém temos que seguir em frente", comentou.



Segundo ele, o PSDB deixará de ser um partido que ficou sendo "coadjuvante" por muitos anos no DF. "O nosso plano é ser protagonista, não estamos debatendo nomes e sim propostas. O partido virá com candidatura própria neste ano ao Palácio do Buriti e teremos um plano de governo concreto que atenderá todas as regiões do DF", afirmou o deputado que é pré-candidato ao GDF pela sigla tucana.