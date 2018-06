A Voz do Haiti em Campinas

28.06.2018 19:08

Vox Sambou apresenta The Brasil Session no Brasuca Bar

Tido como o embaixador do hip hop haitiano, o compositor e cantor Vox Sambou faz uma apresentação no Brasuca Espaço Cultural no sábado (29), com participação especial da cantora Luê e do fundador da banda de reggae Ponto de Equilíbrio, André Sampaio.



Sambou vem ao palco acompanhado de sete músicos para tocar as músicas do disco mais recente da carreira, The Brasil Session, terceiro álbum da discocrafia. Natural de Limbé, no Haiti, o artista mudou para o Canadá onde se envolveu com música ainda na juventude e foi um dos responsáveis pela criação do coletivo

Nomadic Massive.



Com letras em criolo, francês, inglês, espanhol e português, Vox Sambou mistura hip hop com afrobeat, grooves latinos e batidas de reggae, além de buscar elementos culturais da terra natal.



Brasuca Bar



a partir das 22h



www.brasucabar.com.br



Ingressos a R$ 20