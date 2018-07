A cada sete minutos, um motorista é multado no DF usando o celular

Os dados são entre janeiro e junho deste ano, quando 34.413 condutores foram autuados pela infração

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou uma média de um motorista a cada sete minutos mexendo no celular enquanto dirigia. Os dados são entre janeiro e junho deste ano, quando 34.413 condutores foram autuados pela infração.

De acordo com o Detran, a infração gerou em média 190 multas por dia no primeiro semestre. Em relação ao primeiro semestre de 2017, quando foram autuados 32.812 condutores, o aumento foi em torno de 5% em 2018. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor flagrado utilizando o celular ao volante recebe multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira de Habilitação.

Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o uso do celular ao volante é a terceira causa de mortes no trânsito. Prejudica a atenção do condutor, a percepção periférica do ambiente e o tempo de resposta diante de uma ocorrência súbita no trânsito.