A cada 2 horas, uma mulher é estuprada e nove são agredidas

'Dossiê Mulher', divulgado pelo ISP, aponta 4.173 registros de estupro e 39.641 de lesão corporal; no total, foram 111.877 denúncias no Estado

A cada duas horas, uma mulher é estuprada e nove são agredidas no Estado do Rio, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), presentes no "Dossiê Mulher", divulgados na última sexta (4). O levantamento revela que, em todo o ano passado, o Estado teve 4.173 mulheres estupradas e 39.641 vítimas de agressão, o maior número de registros. Ao todo, foram 111.877 delitos denunciados e listados no Dossiê.



O relatório também aponta que mais da metade das 68 mulheres vítimas de feminicídio – assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero – tiveram como acusados companheiros ou ex-companheiros. Em 2017, foi registrada uma média de cinco feminicídios e 15 tentativas de feminicídio por mês no Estado.



Na 13ª edição do Dossiê Mulher, foram analisados alguns dos principais delitos sofridos pelas mulheres, como homicídio doloso, feminicídio, tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, lesão corporal dolosa, ameaça, estupro, tentativa de estupro, assédio sexual, importunação ofensiva ao pudor, ato obsceno, dano, violação de domicílio, supressão de documento, constrangimento ilegal, calúnia, difamação, injúria e medidas protetivas de urgência.



Violência psicológica



Um dado que chama atenção é o fato de a violência psicológica ser a segunda categoria com maior índice de registros, 31,1%, perdendo apenas para violência física (36,4%). Vítima de violência psicológica em um relacionamento anterior, Adriana* conta que não percebia claramente o que acontecia até o namoro acabar.



"Lembro que, durante muitas brigas, eu pensava: nossa, eu nunca aceitaria ser tratada assim normalmente. Ou então: opa, isso aqui não é normal. Mas de certa forma, num raciocínio torto de amor incondicional, a gente vai naturalizando. Quando terminei veio a noção exata do que vivi. Foram muitas brigas de gritaria, de ouvir que eu era maluca, insuportável. Muitas ameaças psicológicas de término, porque eu sentia que precisava dele e sem ele não daria para viver. Medo constante de perder por uma noção que vejo, hoje, foi construída por ele", conta.



A ameaça, um dos tipos de violência psicológica, é o segundo delito mais registrado no Estado. Foram 34.348 casos em 2017, de acordo com o relatório, ou seja, são quase quatro casos por hora. Mesmo com os números expressivos, Adriana* revela que, por se tratar de uma relação que também envolve afeto, a vítima pode tender a esconder os abusos, para que pessoas próximas não saibam.



"Acredito que um dos traços mais marcantes de viver violência psicológica, pelo menos para mim, é que isso não se torna público, mesmo para os amigos mais próximos. Esses episódios não eram vividos na frente das outras pessoas. E eu sentia que não deveria compartilhar, porque queria que meus amigos e familiares gostassem dele. E que eles não seriam capazes de perdoar ele como era. Então, eu achava correto manter isso só para mim. Ninguém nunca soube a extensão do que eu vivi", diz a jovem, acrescentando que as amigas que sabiam um pouco do que acontecia percebiam que o comportamento do ex-namorado não era normal e que não poderia acontecer.



Adriana* destaca que nunca pensou em denunciar por não perceber que o ex-companheiro se encaixava no perfil de agressor – assim como o próprio ex-namorado nunca aceitou ser definido como tal. A jovem afirma que acabou tendo consequências psicológicas após os traumas do passado, como dificuldade para ter outro relacionamento amoroso.



"Porque você não tem que se curar só das agressões, mas do amor que você sente pela pessoa que te agride. Quando você está com outras pessoas, você acaba não deixando a coisa virar amor por duvidar da sua capacidade de diagnosticar e evitar uma situação semelhante se estiver totalmente envolvida e vulnerável. É importante criar uma rede efetiva de apoio alternativa para a mulher não sentir que o ponto de segurança dela é o agressor em si. A gente não pode esquecer que existe um relacionamento afetivo. E que mesmo que o companheiro seja o motivo da tristeza e da dor muitas vezes, a gente acaba buscando apoio neles mesmos. É sobre ter uma alternativa de suporte para que ele não se torne mais necessário", finaliza Adriana*.



Assédio no transporte público



Uma das novidades do Dossiê Mulher é a inserção do "ato obsceno" entre os delitos analisados, por conta da maior sensibilização com os casos de violência sexual em meios de transporte. Em 2017, 194 mulheres fizeram denúncias deste tipo, além dos 595 registros de importunação ofensiva ao pudor. A estudante Laís Souza foi vítima de violência em um ônibus que liga a Barra à zona sul do Rio de Janeiro. A jovem conta que um homem, sentado a seu lado, começou a se masturbar durante a viagem.



"Estava sentada na parte do meio do ônibus, na janela, e o cara estava com uma mochila no colo. Só fui reparar quando notei os movimentos repetidos. O ônibus estava cheio e sei que outras pessoas também notaram, mas ninguém fez nada. Quando chegou em um ponto onde desceu bastante gente, levantei como se fosse descer e sentei no último banco. Vi quando ele desceu em Copacabana. E ficou por isso mesmo. Eu estava de calça jeans e camiseta de manga, então com certeza roupa não teve nada a ver com a situação", contou.



Laís destaca que sequer sabia que existia a possibilidade de denunciar este tipo de delito, o que chama atenção para a provável subnotificação. "Nem sabia que dava para fazer registro de ocorrência nessas situações. A gente se sente muito impotente também, eu mal consegui olhar pra cara dele. Só queria sumir dali", completou.



Na última quarta (2), foi aprovado o projeto #AssédioNãoÉPassageiro, de autoria da vereadora Marielle Franco, que prevê criação de campanhas educativas sobre assédio e violência sexual contra mulheres nos transportes públicos, divulgação de telefones de órgãos públicos responsáveis pelo acolhimento e atendimento de mulheres, incentivando a denúncia, formação de servidores sobre assédio e multas às empresas de ônibus que descumprirem a lei.



*O nome foi alterado a pedido da entrevistada.