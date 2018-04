Milícia: 'Ameaça maior pela dimensão na estrutura do Estado'

"Parece que há uma contaminação. Milicianos fazem acordos e alugam favelas para o tráfico funcionar, assim como traficantes passaram a extorquir moradores.Há uma ‘milicialização’ do tráfico e ‘traficanização’ da milícia. Na verdade nunca foram separados, fazem parte do mercado da política no crime organizado, sempre foi organizado pelo Estado e teve influência dos poderes econômicos", diz.



Operações como a do último sábado, quando a Polícia Civil prendeu quase 150 suspeitos de participarem de milícias, não são vistas como ideais pelo pesquisador por "não afetarem a estrutura mais profunda". Para José Cláudio, é necessário haver ações mais efetivas, uma reestruturação policial, já que os agentes de segurança ainda são apontados como presença constante nos grupos.



"A milícia tem braço na estrutura política e econômica. Se você não afeta esse suporte nas duas dimensões, para cada preso você tem 100 novos homens. É uma fonte de renda e poder fantásticos, que continua crescendo. O Estado está completamente atravessado pela estrutura de poder, é o próprio Estado que a organiza", finaliza.

A atuação de grupos de milicianos em diversas localidades do Estado trouxe novamente à tona a discussão sobre a atuação desses grupos no Rio de Janeiro. Vistas na CPI das Milícias, há 10 anos, como organizações paramilitares de exploração de serviços clandestinos como segurança, transporte, gás, TV por assinatura e água, essas quadrilhas "estão sofisticando o processo", de acordo com o sociólogo e professor da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) José Cláudio Souza Alves. Autor do livro "Dos Barões ao Extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense", o pesquisador acredita que os milicianos se tornaram uma ameaça maior que o tráfico por conta das estruturas de poder envolvidas."Eles passam a dominar todos os processos internos. Matam pessoas, matam parlamentares agora. Eles se aliam a grupos econômicos fortes. Tenho informações de que milicianos ocupam cargos em secretarias na Baixada e têm contato direto com prefeitos. Os caras com mão na estrutura política, secretários municipais, que fazem grandes acordos com empresas, são os milicianos. Eles têm muito mais poder a meu ver. O tráfico tenta se expandir, de maneira pulverizada, mas mesmo assim as milícias me assustam mais pela penetração, alianças e dimensão dentro da estrutura do Estado."O sociólogo observa que a formação de grupos de extermínio com pequenos negócios ocorre desde a década de 1960, evoluindo para uma ocupação urbana entre 1995 e 2000 e, posteriormente, um modelo de organização e disputa com o tráfico pelo controle de áreas. A partir de 2004, vê uma cena de crescimento rápido e presença eleitoral, ganhando espaço até chegar às dimensões atuais, onde o comportamento de traficantes e milicianos se apresenta mais misturado.