6ª edição do Dub Station cultua a Jamaica

Muito além do Bob Marley

A Jamaica é reconhecida mundialmente como berço do reggae. No entanto, o país que presenteou o mundo com Bob Marley vai muito além do gênero, sendo palco de diversas vertentes musicais e culturais. Uma das mais celebradas atualmente é a do Sound System com grandes blocos de alto-falantes tocando sons caprichados no grave e escolhidos pelos DJs.



É exatamente isso e outras expressões e influências jamaicanas que o Coletivo BOMBOCLAT! vai explorar no sábado (23) na Estação Cultural de Campinas com o evento DUB STATION, que chega à 6ª edição. Além do grupo de colecionadores de vinis que existe desde 2014, Gustavo Dread canta suas composições de protesto e apresenta bases instrumentais conhecidas como "riddims".



A ação cultural também conta com Caê Traven, conhecido pelo nome Uhuru Selector, um DJ de trajetória que já participou de uma série de eventos e festas ao lado de nomes nacionais e internacionais. A rapper que mistura reggae e ritmos regionais Zigra Zi comparece para representar as mulheres no palco e mostrar o trabalho autoral.



Estação Cultura Campinas



Sábado (23), das 14h às 21h



facebook.com/estacaocultura



Entrada gratuita, praça de alimentação e exposições no local