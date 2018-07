57% dos acidentes fatais com moto envolveram álcool e drogas

Estudo do Detran-DF foi divulgado nesta quarta-feira, véspera do Dia do Motociclista

Segundo levantamento divulgado pela Gerência de Estatísticas do Departamento de Trânsito (Detran) nesta quinta-feira (26), álcool e drogas estiveram presentes em mais da metade dos acidentes com morte envolvendo motocicletas em 2018. Essas substâncias foram parte de 57% das ocorrências, tendo sido usadas pelo motociclista ou por qualquer outro envolvido.

Em 2016 e 2017, álcool e drogas também foram o principal fator de risco nos acidentes envolvendo motocicletas. Em 2016, houve 120 acidentes com moto, e em 33 (27,5%) deles, algum dos envolvidos havia consumido essas substâncias. No ano passado, foram registrados 85 acidentes, e a ação de psicoativos foi registrada em 44 acidentes (51,7%). No primeiro semestre de 2018, foram 47 acidentes fatais com motos no DF, sendo que em 27 deles (57,4%) foi constatado a presença de álcool ou droga.

Conforme o levantamento do Detran-DF, também são fatores associados aos acidentes fatais envolvendo motocicletas a perda do controle do veículo, a inexperiência, o excesso de velocidade, o desrespeito à distância mínima entre veículos e o tráfego no corredor, quando a motocicleta transita entre veículos de faixas adjacentes.

Dia do Motociclista

A divulgação do levantamento foi feita na véspera do Dia do Motociclista, comemorado nesta sexta-feira (27). No Distrito Federal, do total de 1.713.725 condutores, 402.039 estão habilitados a conduzirem motocicletas.

O Detran-DF alerta os motociclistas a observarem a sinalização, não conduzirem veículo sem habilitação e não ingerirem bebida alcoólica ou outra substância psicoativa antes de dirigir. O diretor-geral do Detran-DF, Silvain Fonseca, observa ainda que todos os usuários da via devem ter práticas que evitem a ocorrência de acidentes.

"É importante que os demais condutores sinalizem corretamente a intenção de mudança de faixa, mantenham uma distância de segurança dos demais veículos e que os pedestres estejam sempre atentos na hora de realizar a travessia na via", ressalta Fonseca.