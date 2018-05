34º Feira Internacional do Livro é adiada devido à greve dos caminhoneiros

Livreiros informaram que não conseguem fazer livros chegarem no prazo por falta de combustível

A 34ª Feira Internacional do Livro de Brasília foi adiada em uma semana. A decisão foi tomada devido à situação atual do Brasil, com as greves e falta de suprimentos, que trouxeram dificuldades inesperadas aos organizadores. A nova data será de 8 a 17 de junho, no mesmo local, no Pátio Brasil Shopping, das 10h às 22h. Toda a programação, como sempre, será aberta e gratuita e com livre para todos os públicos.



O presidente da Câmara do Livro do Distrito Federal, Ivan Valério, revelou que vários livreiros disseram que não conseguiriam que os livros chegassem em Brasília em tempo por causa da falta de combustíveis e da dificuldade de locomoção.



"Fomos obrigados a fazer a mudança para garantir que o evento mantenha o brilho e não corra riscos desnecessários", avaliou Valério.



O evento é realizado pela Câmara do Livro do DF, coordenado pelo Instituto Latinoamerica e apoiado pelo Ministério da Cultura (MinC), pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), pelo Sindicato Nacional de Editores de Livro(SNEL), pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pelo Sindicato dos Escritores do DF (Sindescritores).