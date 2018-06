2,2 mil militares fazem ação em rodovias da capital fluminense

Cerca de 2,2 mil homens das Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar protagonizam, desde a madrugada desta terça-feira (19), uma operação em rodovias do Rio de Janeiro para tentar coibir roubos de carga.

Segundo o Comando Conjunto da intervenção, há patrulhas e pontos de bloqueio em acessos importantes como a BR-116 (ligação com São Paulo), BR-040 (que conecta o Rio a Minas Gerais e o Distrito Federal), BR- 101 (ligação com o Espírito Santo e ao litoral paulista) e RJ-101.Os agentes também patrulham vias importantes do subúrbio do Rio, como Avenida Brasil, Arco Metropolitano e a Rodovia Niterói-Manilha. Os militares atuam com apoio de helicópteros e blindados.

No ano passado, o número de roubos de carga chegou a 880 por mês, e deixou o Rio sob ameaça de desabastecimento, já que as seguradoras deixaram de vender apólices para o transporte de mercadorias até a capital e caminhoneiros passaram a evitar a região.