Bairros de Santo André e Mauá ficarão sem água nesta quarta

Mais de 200 regiões serão afetadas pela manutenção emergencial feita pela Sabesp

Bairros das cidades de Santo André e Mauá ficarão sem água a partir das 7h desta quarta-feira (8). Isso porque a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) realizará uma manutenção emergencial corretiva no sistema Rio Claro em Santo André e na adutora ETA (Estação de Tratamento de Água) Casa Grande, no município de Mauá.



A medida deve afetar pelo menos 215 bairros dos dois municípios.



De acordo com a companhia estadual, em Santo André a manutenção deve se estender até às 18h. A normalização do fornecimento de água, no entanto, deve ocorrer somente na madrugada de sexta-feira (10).



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) recomenda que os moradores façam uso racional da água, sendo importante reservarem quantidade adequada do recurso por meio de suas caixas de água.



Já em Mauá, a retomada e normalização do abastecimento são gradativas, a partir das 23h desta quarta, podendo haver intermitência nos pontos mais altos da cidade.



A SAMA (Saneamento Básico do Município de Mauá) vai disponibilizar caminhões pipa para garantir o abastecimento dos serviços essenciais, como UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e creches.



São Paulo



A Manutenção no Sistema Rio Claro também afetará bairros da zona leste de São Paulo, como nas regiões de Iguatemi, São Mateus, São Rafael e Sapopemba.



A Sabesp informou que usará outros sistemas de abastecimento para minimizar o impacto. A companhia pediu ainda para que os moradores dessas regiões da capital e da cidade de Ribeirão Pires, no ABC, economizem água para a manutenção.