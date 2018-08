Números de endividados volta a recuar em Pernambuco

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) pernambucana mostrou que o número de endividados no Estado voltou a cair em julho de 2018. O percentual que alcançou 61,8% é inferior aos registrados em junho de 2018 e julho de 2017, quando a taxa era de 62,8% e 67,6%, respectivamente.





Ainda de acordo com o economista, mesmo com a taxa de endividamento mostrando tendência mais saudável, já que no comportamento atual não se observa alta bruscas em momentos de festividades, o percentual para Pernambuco se encontra acima da média dos demais Estados, reflexo de uma taxa de desemprego ainda muito alta, atingindo mais de 700 mil pessoas no primeiro trimestre do ano. Em números, o percentual de 61,8% equivale a 314.039 mil famílias que informaram ter algum tipo de dívida, uma redução mensal de 4.587 e anual de 27.024 lares nesta situação.



Outro fator importante é que os lares que se dizem muito endividados representam minoria na composição dos 61,8% de julho. Já quando se analisa os endividamentos das famílias por nível de renda, verifica-se um cenário bem mais adverso para a população mais pobre, que passou por um período de inflação muito alta, principalmente em itens de consumo diário, além de sofrer um impacto negativo bem maior do nível de desemprego.



A parcela das famílias em situação mais preocupante, que são as que informam ter contas em atraso e as que não possuem mais condições de pagar as suas dívidas, mostrou variação modesta, com o primeiro grupo caindo de 26,9% para 26,5% e o segundo de 12,6% para 13,0% no período de um mês. Já o comparativo anual mostrou melhora significativa com 22.700 famílias deixando de estar em situação de atraso e 30.034 lares voltando a ter condições de pagar as suas respectivas dívidas.



Quando se analisa o resultado por tipo de dívida, verifica-se que o tipo mais apontado continua sendo o cartão de crédito, com melhora pequena em relação a junho, atingindo 92,2%, seguido mais uma vez pelo endividamento com carnês e crédito pessoal, que representam 22,0% e 6,8%, respectivamente.



O economista frisa que os tipos de dívidas ainda refletem um comportamento de financiamento de um nível de consumo que não condiz com o orçamento atual, principalmente no período de 2015 e 2016, o que leva parte dos lares que não possuem educação financeira desenvolvida a manter-se endividada. Para o mês de agosto se espera uma alta no endividamento das famílias, isto porque a comemoração do Dia dos Pais pode incentivar um maior consumo.

Para o economista da Fecomércio-PE, Rafael Ramos, o resultado reflete uma família que evitou se endividar no mês anterior, período em que se comemora os festejos juninos e o Dia dos Namorados, onde grande parte dos gastos foram realizados por pagamento a vista e com um valor que não pudesse criar restrição ao orçamento nos meses seguintes.Ele lembra que o mês de julho, período de recesso escolar, tradicionalmente apresenta um maior consumo das famílias nos serviços de alimentação e lazer, porém a redução dos endividados aponta para a continuidade de gastos mais conscientes, com os quais parte da população pernambucana mostra que o período de crise recente deixou o legado da valoração da sua renda.