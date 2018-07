Olha! Recife inscreve para passeios pela cidade

O Olha! Recife é um programa gratuito de Sensibilização Turística realizado pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife que consiste em levar à sociedade uma oportunidade de lazer, com um novo olhar sobre a cidade.



As inscrições para os passeios abrem nesta sexta, a partir das 9h, através do site www.olharecife.com.br

Neste sábado, o Olha! Recife vai até o Jardim Botânico, um dos mais espaços bonitos espaços do Recife, que além da natureza exuberante, é referência em estudos e preservação de espécies vegetais nativas, sendo considerado o melhor das regiões Norte-Nordeste e o quinto melhor do país. O passeio sai às 14h, da Praça do Arsenal.Já no domingo, o passeio a pé vai percorrer o Poço da Panela. O bairro histórico da zona norte já foi centro de lazer e veraneio nos séculos XVIII e XIX e preservou ao longo dos séculos seu incrível casario, que proporciona a quem percorre aquele trecho do Recife uma verdadeira viagem no tempo. A caminhada começa às 9h com ponto de encontro na praça de Casa Forte, na esquina com a Avenida 17 de Agosto.Na próxima quarta, o Olha Recife a pé levará os participantes a conhecer o Porto Digital. O maior parque tecnológico do Brasil abrirá suas portas para apresentar o que significa e como funcionam as empresas instaladas no bairro e arredores, com suas fantásticas criações. No roteiro serão visitados algumas unidades como o Porto Mídia, Apolo 235 e empresas como a In Loco Media. A caminhada sai às 14h da Praça do Arsenal no dia 25.