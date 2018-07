Vereador entra com pedido de impeachment contra Crivella

O vereador Átila Nunes (MDB-RJ) entrou com um pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, nesta segunda-feira (9), na Câmara de Vereadores."É o primeiro pedido de impeachment embasado juridicamente. Agora, pela primeira vez, poderá ser aberto o processo de afastamento deCrivella por crime de responsabilidade e infração político-administrativa", escreveu em sua página no Facebook.

Ele também divulgou um vídeo explicando que o pedido ocorre após a reunião entre Crivella e mais de 200 pastores na semana passada, na qual o prefeito prometeu privilégios para os pastores e os fiéis, como prioridade nas cirurgias de catarata. No vídeo, Átila Nunes diz que o problema não é nem mais uma questão religiosa, mas de "insanidade política". O pedido deve ser analisado quando a Câmara voltar do recesso.

Parlamentares do PSOL também entregaram, nesta segunda-feira, uma representação contra o prefeito por possível ato de improbidade administrativa ao procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

"Encaminharemos a representação para as estruturas internas correspondentes para que adotem as devidas providências, principalmente no que diz respeito à violação da laicidade, pois o estado é laico e todos os cidadãos devem ser tratados em igualdade de condições. Também será apurada a possível prática de algum crime", afirmou Eduardo Gussem.

Além de Eduardo Gussem, participaram da reunião o chefe de gabinete do MPRJ, Virgílio Panagiotis Stavridis, e os vereadores Tarcísio Mota, Paulo Pinheiro, Brizola Neto, Babá e Renato Cinco e os deputados estaduais Marcelo Freixo e Flávio Serafini.