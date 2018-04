20 novos médicos começam a atuar nos postos de saúde de Mauá

Foram contratados dentista, clínico geral, ginecologista, psiquiatra e neuropediatra

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá começaram hoje a receber os 20 novos médicos contratados. Os profissionais atuam nas áreas de odontologia, clínica geral, ginecologia, psiquiatria e neuropediatria.



Os médicos também deverão atuar no programa Saúde da Família, que tem mais de 80 equipes no município.



No último sábado, a Secretaria de Saúde da cidade fez uma ação para zerar a fila . Na ocasião, os postos dos bairros Feital, São João, Magini, Zaíra 2 e Flórida atenderam em torno de 750 pessoas.



De acordo com a administração, o programa, chamado "Saúde em Dia", que tenta zerar a fila voltará a acontecer em todas as UBSs da cidade nas terças-feira (17 e 24) e quintas-feira (19 e 26) deste mês.