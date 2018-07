20 mil já se cadastraram por moradia em Santo André

Prefeitura tenta mudar lei de habitação para incentivar empresas a construir habitações populares

Cerca de 20 mil famílias já se inscreveram em busca de moradia no novo cadastro da Prefeitura de Santo André. Em entrevista ao Destak, o secretário de Habitação Fernando Marangoni, afirma que esse número pode aumentar pois é possível realizar o cadastramento até o próximo dia 30 de setembro.



Para tentar diminuir a fila por casa própria por meio do programa de financiamento Minha Casa Minha Vida, a administração da cidade realiza, desde o início da semana, uma série de audiências públicas para convencer a população a realizar mudanças na Lei de Habitação da cidade.



A ideia da Secretaria de Habitação é possibilitar o aumento do potencial de construção de bairros da periferia para que a iniciativa privada possa construir mais casas em menos espaço. Um terreno onde hoje pode construir 60 unidades poderá chegar a 200 com as alterações.



A prefeitura também pretende dar incentivos tributários para as empresas durante as obras das habitações sociais.



"O poder público não tem hoje condição financeira de, sozinho, fazer a produção habitacional nas áreas periféricas. Estamos facilitando para a iniciativa privada vir construir para a população de baixa renda", afirma Marangoni.

Segundo o secretário de habitação, quem indicará os aprovados pelo financiamento é a prefeitura, através do seu cadastro.



Após as audiências públicas, o projeto de lei com as mudanças será enviado para a Câmara Municipal de Santo André.



"Essas audiências publicas não são obrigatórias, estamos fazendo por cautela pois já aprovamos a mudança no Conselho Municipal de Política Urbana", complementa o secretário.



A primeira audiência ocorreu na segunda-feira no Conjunto Habitacional Catiguá e apresentou aos moradores as sugestões e alterações para a lei 8.869 de 18/07/2006. Outra ocorreu ontem (17) no bairro Cidade São Jorge.



Hoje será realizada uma reunião no Jardim Irene e amanhã (19) ocorre o último encontro, no Jardim Alzira Franco.



Sorteio

Agora, os munícipes serão selecionados por sorteio e não mais por ordem de chegada ou de cadastro. O programa habitacional é destinado à famílias com renda mensal de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil.



Para concorrer, os interessados devem fazer um cadastro gratuito online no site da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária ou por meio de aplicativo de celular, que esta disponível para download.



A última vez em que a prefeitura realizou cadastro habitacional foi em 2009, de forma presencial.



Porém, a administração informou que detectou cerca de 10% de cadastrados de pessoas residentes fora de Santo André, 49% de registros sem informação sobre a inscrição de CPF, e outros 39% sem a informação de renda, item essencial para definir a faixa na qual o beneficiário se encaixará no programa.



A prefeitura afirma, em nota, que disponibiliza computadores com acesso gratuito à internet em espaços públicos, que podem ser utilizados pelas pessoas que têm interesse em se cadastrar no programa Minha Casa, Minha Vida.