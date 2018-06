18ª Parada LGBT modifica trânsito nesse domingo

O fim, previsto para 22h, será no local de início com mais apresentações musicais. A partir da madrugada de domingo, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) cuida de toda a operação de trânsito para que a ação ocorra com tranquilidade.



Bloqueios momentâneos serão feitos no decorrer do desfile pelas vias do centro. Haverá um bloqueio na Avenida Francisco Glicério, entre a General Osório e a Dr. Campos Salles, às 13h, se a quantidade de participantes no desfile tornar a medida necessária. O mesmo se aplica à Dr. Campos Salles no cruzamento com a rua José Paulino em diante.



Transporte Público



Saiba quais são as 27 linhas de ônibus que terão os trajetos alterados em função da Parada: 253, 265, 271, 273, 342, 344, 345, 346, 349, 353, 355, 359, 360, 360.1, 366, 369, 375, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 391, 392, 395 e 397.

Com estimativa superior a 15 mil pessoas, a Parada LGBT de Campinas comemora a maioridade ao chegar à 18ª edição que será no domingo (1), com início às 12h, no Largo do Rosário.Ao todo, serão três horas de concentração para que os trios elétricos conduzam o evento, feito em nome de direitos e pela celebração da diversidade, por vários pontos da cidade.A rota do evento passa pela Francisco Glicério para depois seguir pela pista interna da Dr. Moares Salles e Irmã Serafina, pela pista interna. Na Anchieta, o trajeto é pela via interna para, então, passar pela Benjamin Constant e Franciso Glicério.