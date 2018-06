110 anos de imigração: Região reúne quase 400 famílias japonesas

Mensalmente comunidade se encontra para preservar a tradição e incentivar novas gerações

A comunidade japonesa no ABC reúne atualmente mais de 400 famílias que vão celebrar nesta segunda-feira (18) os 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes no Brasil. Na região, os pioneiros foram os Toyodas, que chegaram em São Caetano há mais de 90 anos para trabalhar com a fabricação de produtos de cerâmica.

Shinzue Toyoda chegou ao porto de Santos, no litoral de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1925, após 63 dias de viagem em um navio . Depois de pouco mais de um ano trabalhando em uma fazenda de café em Ribeirão Preto, no interior, eles se mudaram para o ABC.

Assim como a família Toyoda, outros mais de 5 milhões de estrangeiros chegaram ao país entre os anos de 1870 e 1930. Muitos deles no estado de São Paulo, onde o primeiro navio, Kasato Maru, atracou no dia 18 de junho de 1908 com 781 japoneses vindos, sobretudo, de Okinawa e Kagoshima.

Para Flávio Nakaoka, vice-presidente da Associação Nipo Brasileira de São Caetano, até hoje, respeitar a história e manter as tradições são algumas das maneiras de fazer com que as pessoas continuem juntas. Mas a instituição também tenta preservar os ambientes aptos para atrair as novas gerações.

"Nas atividades e eventos buscamos manter as características, por isso, desde as reuniões para organizar as ações até o preparo das comidas, são feitos em conjunto e isso fortalece a união e as amizades", disse Nakaoka ao Destak.

A cidade vizinha, São Bernardo, registrou a construção da primeira vila de japoneses em junho de 1935 com a família de Ryuichi Matsumoto. Já em Mauá, Yasuichi Kojima, de 84 anos, é membro de uma das primeiras famílias que chegaram ao município, e ele continua a dedicar suas atividades a criação de peças de cerâmicas, desde 1953.

Mauá foi berço da era de ouro das cerâmicas nas décadas de 1950 e 1960. O pai de Kojima, juntamente aos seus irmãos, enviava suas obras para todo o Brasil, mas a produção em grande escala e custos menores fez com que a produção manual reduzisse e hoje ele só trabalha sob encomenda.

Para celebrar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, Mauá terá oficinas gratuitas de Ikebana (arte de montar arranjos de flores com base em simbolismos) e de Haikai (forma poética de três versos de 17 sílabas), além da montagem da Árvore de Pedidos, que evoca o Tanabata Matsuri, um dos maiores festivais do Japão, originado há quase 2 mil anos na Corte Imperial. O evento será nesta segunda-feira (18), das 14h às 17h, no Teatro Municipal de Mauá.