11 parques públicos terão acesso à internet gratuita até agosto

De acordo com a Prefeitura de Santo André, o próximo parque que terá acesso gratuito à internet será o Parque da Juventude (Ana Brandão), localizado no Jardim Ipanema. No espaço, a liberação do wi-fi está prevista para ocorrer no dia 27 de abril.



Os outros parques que farão parte do programa, chamado wi-fi livre SA, são o Antônio Fláquer, conhecido como Ipiranguinha (Vila Alzira); Central (Vila Assunção); Celso Daniel (bairro Jardim); Regional da Criança – Palhaço Estremilique (Parque Jaçatuba); Parque Ulysses Guimarães (Vila Matarazzo); Cidade dos Meninos (Parque Novo Oratório); Norio Orimura (Parque Capuava); Parque Escola (bairro Valparaíso) e o Pedroso (Sítio dos Vianas).



A administração informou que o valor para a implantação do serviço foi de R$ 20 mil por parque.



A prefeitura não informou quando o wi-fi será disponibilizado nos parques da Juventude, no Jardim Ipanema e no Natural Nascentes de Paranapiacaba, localizado na Vila Histórica de Paranapiacaba.

