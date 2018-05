100% da frota de ônibus volta às ruas do Recife nesta segunda

Após dois dias sem receber combustível, por causa da paralisação dos caminhoneiros, o Aeroporto do Recife saiu da lista da Infraero de terminais aéreos desabastecidos no país. O local recebeu 10 caminhões-tanque com querosene de aviação, que saíram do Porto de Suape sob escolta do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal no sábado (26).



Segundo o governador, os principais serviços no Estado tiveram pouco ou nenhum prejuízo no funcionamento ordinário, com o desabastecimento. "Evidentemente que o prejuízo que essa greve dos caminhoneiros tem causado ao País é enorme, mas a gente está tomando medidas efetivas para que esses efeitos sejam minimizados aqui em Pernambuco. Nós ainda não tivemos nenhum prejuízo nas nossas unidades de saúde, todas estão funcionando normalmente, 100% dos hospitais de alta complexidade, hospitais metropolitanos, Upas. A rede estadual de educação funcionou com 65% das suas escolas normalmente, na última sexta-feira, 21% com funcionamento parcial e 14% não tiveram aula, mas estavam abertas para receber os alunos. Além disso, todas as unidades das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros estãofuncionando normalmente, com todos os serviços ordinários, sem nenhum prejuízo ao trabalho dos efetivos", afirmou.

Apesar da greve dos caminhoneiros contra a alta no preço do diesel, que entra no seu oitavo dia, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB) garantiu 100% da frota de ônibus circulando nas ruas nesta segunda-feira (28).O anúncio foi feito neste domingo (27), depois de reuniões do Comitê de Crise com os poderes constituintes e com a sociedade civil organizada, no Palácio do Campo das Princesas. Na ocasião, foram debatidas ainda medidas para garantir o abastecimento de combustível e o desbloqueio das estradas.Neste domingo, a frota de ônibus nas ruas circula com redução de 50% e as estações e os veículos de BRT estão em funcionamento, de acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte.