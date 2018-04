ABC teve 10 acidentes de trabalho por dia em 2017

Santo André e Diadema lideram o ranking de mortes no trabalho, com cinco óbitos cada uma.

Estado



No Estado de São Paulo, 53.360 pessoas pediram afastamento por motivo de acidente. O número representa gasto anual de mais de R$ 335 milhões.



Os setores que mais comunicaram acidentes foram os de atividade e atendimento hospitalar (10%) e comércio varejista (3%).



Já as lesões mais comuns são corte e ferida (21%). O índice de contusão e esmagamento fica na segunda posição, representando 17% dos casos. Fraturas correspondem a 16% das ocorrências.

A cada dia do ano passado, 10 moradores do ABC pediram afastamento no emprego por conta de acidente no trabalho. Os números são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, vinculado ao Ministério Público do Trabalho.O próximo sábado, dia 28 de abril, corresponde ao Dia Internacional das Vítimas de Acidente de Trabalho, uma data criada para reiterar a importância de equipar o trabalhador com toda segurança necessária.Em 2017, 20 pessoas morreram durante o horário de serviço e por conta da atividade praticada.São Bernardo foi a cidade que registrou maior número de afastamentos, com 1.164 pessoas.