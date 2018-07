1º dia do Festival de Inverno recebe 12 mil visitantes

Evento acontece ainda no próximo final de semana e reúne apresentações musicais e teatrais

A 18ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, recebeu 12 mil visitantes no primeiro dia do evento, no último sábado (21).



O festival reuniu apresentações de dança, teatro, circo e música além de exposições de arte, fotografia e antiguidades.



No sábado, a ocupação do coletivo Sarau na Quebrada realizou o sarau "Não Para em Paraná", com oficinas, bate-papos e apresentações artísticas. Um dos participantes convidados, Jairo Costa, apresentou o seu livro "Lendas e Mitos de Paranapiacaba".



No domingo (22), a ocupação Reggae para a Juventude – Cultura Rastafari promoveu palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações de música.



O festival prossegue neste fim de semana, com oficinas, biblioteca e até apresentações de rock.



A praça de alimentação no Galpão das Oficinas contará com food trucks com opções vegetarianas e veganas.



A programação completa do evento pode ser consultada no site da prefeitura. O festival segue até o próximo fim de semana, dias 28 e 29 de julho.