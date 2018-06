Polícia prende grupo suspeito de forjar documentos de veículos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal começou na manhã desta quarta-feira (20), a operação "Duplicar" no intuito de desarticular um grupo suspeito de falsificar documentos, como o Certificado de Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado), um de prisão temporária (por cinco dias) e nove de busca e apreensão.



De acordo com as investigações, os suspeitos usavam os documentos para "esquentar" veículos roubados e adulterados, ou seja, para dar a impressão de legalidade aos automóveis. O grupo confeccionava ainda, o licenciamento de carros com o "ágio estourado" – também para evitar suspeitas.



A ação ocorre no Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia e no Entorno do DF, nas regiões do Novo Gama e Luziânia, em Goiás.