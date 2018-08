Nova escola na Maré recebe o nome de Marielle

Conclusão das obras faz parte do Plano de Recuperação da Rede Municipal

Nesta quarta-feira (1º), foi inaugurada a Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, no Complexo da Maré. A conclusão das obras faz parte do Plano de Recuperação da Rede Municipal. O projeto prevê a entrega de mais dez novas escolas municipais e a reforma de 220.



Com R$ 220 milhões para investir, o Plano de Recuperação da Rede Municipal vai promover melhorias em telhados, paredes, fachadas e partes internas dos imóveis, além de instalação e conserto de aparelhos de ar-condicionado, troca de mobiliário, e acesso à rede Wi-Fi.



Com capacidade para atender 720 alunos do 1º ao 6º ano em horário integral, o prédio conta com 24 salas de aula, além de áreas multiuso e espaço para informática, biblioteca e quadra de esporte coberta. A Escola Municipal Vereadora Marielle Franco é a 45ª unidade da Rede Municipal de Ensino no Complexo da Maré.



A inauguração contou com a presença do prefeito Marcelo Crivella, da secretária municipal de Educação, Talma Romero Suane, do pai de Marielle, Antônio Francisco da Silva, e da víuva da vereadora, Monica Benício.