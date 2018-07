Motorista embriagado que matou ciclista terá de pagar indenização

A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve condenação por danos morais a um motorista que matou um ciclista enquanto estava dirigindo embriagado. O acidente foi em 2013, no Guará 2. José Ribamar Neres de Andrade tinha 25 anos quando foi atingido pelo veículo de Sidney Marcos Filgueiras.

Com a decisão, o motorista terá de pagar R$ 50 mil por danos morais aos pais de ciclista atropelado. Além disso, o motorista deverá pagar pensão mensal de 1/3 de um salário mínimo para ambos os genitores até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Ainda cabe recurso da decisão.

No julgamento do recurso, o colegiado entendeu que o eventual consumo de álcool pela vítima, por si só, não alteraria as consequências do atropelamento e que não houve demonstração de conduta irregular do ciclista que tivesse contribuído para a colisão. Os desembargadores asseveraram que "a culpa constitui um dos pressupostos da responsabilidade civil e a alegação de concorrência da vítima não agrega fato novo, senão uma circunstância que o juiz deve considerar na análise do fato para o julgamento".