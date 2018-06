Fazenda descarta 316 quilos de equipamentos eletrônicos inservíveis

A iniciativa é parte da campanha Junho Verde

A Secretaria de Fazenda descartou 316 quilos de equipamentos eletroeletrônicos inservíveis, tais como monitores, cabos de energia, mouses, placas de computadores, estabilizadores, drivers e outros objetos para doação. Está ação é parte da campanha Junho Verde.



A ação ocorreu em parceria com a organização não governamental (ONG) "Programando o Futuro", que estacionou um ônibus-estação de metarreciclagem em frente ao edifício Vale do Rio Doce, sede da secretaria, no Setor Bancário Norte.



Além dos resíduos da Fazenda, foram deixados no veículo — onde é feito o recondicionamento dos aparelhos que serão reutilizados e a reciclagem dos componentes de aparelhos a serem descartados —cerca de 40 quilos doados por pedestres e servidores de outros órgãos vizinhos. Todo o material será encaminhado para desmanche e reciclagem.



Agora, a Fazenda trabalha internamente na criação de uma política, programada, com metodologia oficializada de descarte de eletroeletrônicos e de outros tipos de resíduos.



Com informações Agência Brasília