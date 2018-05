Educação abre vagas para cursos técnicos

Especializações técnicas serão nas áreas de enfermagem e educação profissional

A partir quarta-feira (23) estão abertas as inscrição para 110 vagas em especializações técnicas em enfermagem e em educação profissional. Os cursos são gratuitos e promovidos pela Secretaria de Educação.

Se o número de interessados superar o de vagas ofertadas haverá um sorteio, no dia 8 de junho para os dois cursos. Caso contrário, todos serão matriculados. As inscrições para os dois devem ser feitas pela internet, no site da Secretaria de Educação, das 8 horas de 23 de maio às 23h59 de 6 de junho.

Serão disponibilizadas 40 vagas para o curso de enfermagem em duas turmas: metade no turno matutino e a outra, no vespertino. Em cada uma, reservou-se uma vaga para candidatos com deficiência. O curso tem 450 horas e inclui aulas e estágio supervisionado. Metade das vagas será destinada para técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde.

As aulas ocorrerão no Centro de Educação Profissional — Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP), no Setor Hospitalar s/n, entre as Avenidas Contorno e Independência.

Já o curso de educação profissional tem 70 vagas disponíveis em cinco turmas noturnas. Dessas, quatro são para pessoas com deficiência. Serão 2,4 mil horas-aula, ministradas no Centro Educacional (CEd) 2 do Cruzeiro (Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul, Quadra 805, Lote 2, Área Especial s/n).