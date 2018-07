Dia do Cais do Valongo entra no calendário da cidade

Agora, o calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro conta com uma data comemorativa do reconhecimento do Cais do Valongo como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A data será celebrada anualmente no segundo sábado de julho.

O Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, foi o principal porto de entrada de escravos nas Américas ao longo de três séculos. Ele recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em julho do ano passado.

O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de escravos nos mais de 3 séculos de duração do regime escravagista, o que equivale a 40% de todos os africanos que chegaram vivos nas Américas, entre os séculos 16 e 19. Destes, aproximadamente 60% entraram pelo Rio de Janeiro, sendo que cerca de 1 milhão deles pelo Cais do Valongo.