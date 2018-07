Comlurb monta operação de limpeza para jogo no Maracanã

A Comlurb vai trabalhar a partir das 6h deste sábado (21) para garantir a limpeza no entorno do Maracanã antes do jogo Flamengo x Botafogo, que começa às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. A limpeza vai continuar até depois do jogo. No total, 34 garis vão trabalhar na área.

A primeira equipe de limpeza, formada por quatro garis, vai trabalhar até as 15h. A partir deste horário, 15 garis fazem a manutenção da limpeza até as 22h. Às 23h, um novo grupo, com 15 profissionais, segue até a finalização dos trabalhos.

Além disso, vão ser disponibilizados 30 contêineres para receber os resíduos dos torcedores. Os garis também vão contar com apoio de caminhões basculantes e sopradores, equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras. A limpeza irá incluir varrição seguida de lavagem hidráulica com emprego de carro-pipa e água de reuso.