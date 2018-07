22,8% das cidades ultrapassaram limite de gastos

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas (LOPP/MPRJ), fez um relatório sobre o planejamento e a execução orçamentária dos 92 municípios fluminenses entre 2013 e 2017. Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, apenas no exercício fiscal de 2017, 21 ultrapassaram o limite legal de despesas com pessoal, o que equivale a 22,8% dos municípios do estado.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse limite é de 54% da receita corrente líquida. Outros 30 municípios ficaram acima do limite prudencial, equivalente a 51,3% da receita. Neste patamar, já ficam proibidos de aumentar os gastos com esta finalidade.

De acordo com o relatório, somados os valores que extrapolam o limite legal dos gastos com pessoal dos 21 municípios que chegaram a esta situação em 2017, seria possível bancar todo o orçamento das 12 cidades mais pobres do estado.